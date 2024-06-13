Top.Mail.Ru
Есть вопрос?
+7 985 454-57-69
Рейтинг 5,0 на Яндекс Картах

zakaz@pro100septik.ru

+7 (495) 021-25-52
Каталог
Водоснабжение
Портфолио
Оплата|Доставка Контакты Новости Партнерам
compare

Корзина

К оплате:: 
0 ₽
Продолжить вернуться назад

Оставьте свои данные, и мы свяжемся с вами

При заказе септика с установкой

скидка 10%

Установка септиков под ключ, бурение и обустройство скважин в Москве

Комфортное проживание вдали от города еще никогда не были такими доступными

icon-1

Бесплатный выезд

icon-2

Полный пакет документов

icon-3

На связи 24 часа в сутки

icon-4

100% гарантия на всё


Скидка 200₽ с метра бурения при заказе скважины под ключ

Пригласите мастеров Про100Септик для бурения и дальнейшего обустройства вашей артезианской скважины, и экономьте 200 рублей с каждого погонного метра! Сроки проведения акции ограничены. Условия уточняйте у менеджеров. Акции не суммируются

picture Rectangle139

Дарим гидроаккумулятор на 100л при заказе обустройства скважины

Обычно гидроаккумулятор объемом в 100 литров стоит не менее 12 000₽. Мастера Про100Септик предоставят его абсолютно бесплатно всем заказчикам обустройства артезианской скважины на воду! Сроки проведения акции ограничены. Условия уточняйте у менеджеров. Акции не суммируются

picture Rectangle139

Установим септик на выбор для 4-10 человек всего за 1₽

Выбирайте любую автономную канализацию для дома производителей КИТ, Малахит или Аквалос с индексом от 4 до 10 и платите за монтаж всего 1 рубль! Сроки проведения акции ограничены. Условия уточняйте у менеджеров. Акции не суммируются

picture Rectangle139

Установка септиков Москва и Московская область

Забудьте про "удобства" на улице, неприятные запахи и звонки ассенизаторам. С нами вы оставите устаревшие методы в прошлом.

contact

1. Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами: Позвоните по номеру телефона +7 (495) 021-25-52 или напишите письмо на почтуzakaz@pro100septik.ru.Также Вы всегда можете оставить обратную заявку, нажав внизу на кнопку “консультация инженера”.
consultant

2. Получите индивидуальную консультацию

Получите индивидуальную консультацию: Уже на первом этапе знакомства мы сориентируем Вас по основным вопросам касаемо артезианской скважины или автономной канализации и вышлем предварительную смету.
question

3. Задайте вопросы выездному инженеру

Задайте вопросы выездному инженеру: Если у Вас есть вопросы по расположению коммуникаций на участке или возможности заезда техники - на помощь придет наш выездной инженер. Это бесплатно при условии заключения договора.
Frame32

4. Заключите с нами договор

Заключите с нами договор: На руках у выездного инженера всегда есть полный пакет документов. Вы заранее сможете ознакомиться с договором, задать уточняющие вопросы. А также составить полноценную смету.
home

5. Встречайте нас у себя на участке

Встречайте нас у себя на участке: В назначенный день и час бригада “Про100Септика” прибудет на Ваш участок и приступит к выполнению задачи. По окончании работ мы проведем инструктаж по использованию скважины и септика.
document

6. Получите полный пакет документов

Получите полный пакет документов: договор на оказание услуг, акт приема-передачи работ, технический паспорт на скважину, чек об оплате, технические документы на автономную канализацию. Гарантийные обязательства прописаны в договоре.

Преимущества септиков

Рассмотрим основные преимущества, которыми обладают современные и технологичные септики от нашей компании:

  • Высокое качество – все септики полностью соответствуют заявленным характеристикам, экологически безопасны и долговечны, поэтому после установки вам нужно будет только изредка проводить его профилактическую чистку.
  • Экономия – система значительно сэкономит вам деньги даже несмотря на относительно существенную стоимость установки септика под ключ (цена в Московской области за очистку выгребной ямы зачастую настолько высока, что септик окупается меньше, чем за год).
  • Большой выбор – септики отличаются по объёму и технологии, поэтому вы легко сможете выбрать наиболее подходящий вам вариант.
  • Септик под ключ – в Московской области и Москве мы выполняем весь комплекс работ по установке септиков, от планирования и расчёта стоимости, до финальной уборки участка по завершении установки системы.
  • Подходят для участков с высокими грунтовыми водами – даже если ваш дом расположен на участке с высоко залегающими грунтовыми водами, вы всё равно сможете установить септик, который не будет затапливаться благодаря мощному насосу.

Комплекс услуг по установке септика включает в себя разработку и расчёт цены септика под ключ (стоимость зависит от ряда факторов), установку самого септика, проверку работы системы по окончании работы, выезд инженера и рабочей бригады, а также уборку территории участка по завершению работы.

Виды септиков

picture

На нашем сайте вы можете купить септик под ключ любого типа. Давайте рассмотрим их основные характеристики для упрощения выбора:

  1. Производительность – параметр показывает, какое количество сточных вод септик может обработать за определенное время. Она зависит от объема резервуара и скорости обработки сточных вод.
  2. Качество материалов – септики изготавливаются из различных материалов, таких как пластик, бетон или стеклопластик. Пластиковые септики легче и проще в установке, бетонные отличаются высокой прочностью и долговечностью, а стеклопластиковые сочетают в себе легкость и устойчивость к агрессивным средам.
  3. Стоимость – цена септиков может сильно варьироваться в зависимости от их типа, объема и дополнительных функций. На нашем сайте представлены как бюджетные модели для дачных участков, так и более дорогие решения для загородных домов с высокими требованиями к очистке сточных вод.
  4. Сезонность использования – некоторые септики предназначены для круглогодичного использования, другие же более подходят для сезонного проживания. Важно учитывать климатические условия региона: для холодных районов рекомендуется выбирать утепленные модели, способные работать в условиях низких температур.
  5. Энергозависимость – септики могут быть энергонезависимыми или требовать подключения к электросети. Энергонезависимые модели работают за счет естественных процессов, таких как гравитация и анаэробное разложение, тогда как энергозависимые могут включать в себя насосы и аэраторы для более эффективной очистки.

Оставьте заявку на сайте или позвоните нам самостоятельно, если у вас остались какие-то вопросы! Наши сотрудники подробно и грамотно расскажут про всевозможные виды септиков, а также помогут вам сделать наиболее грамотный выбор.

Популярные Товары

Лучшая цена 🔥 Септик Тополь 6 Септик Тополь 6
149200₽

Максимальное число пользователей

6

Максимальное число санузлов

2

to_cart В корзине
Лучшая цена 🔥 Септик Гринлос Аква 4 Септик Гринлос Аква 4
135600₽

Максимальное число пользователей

4

Максимальное число санузлов

1

to_cart В корзине
Скидка при установке Септик Аквалос AL-5 UN (h=2.28) Септик Аквалос AL-5 UN (h=2.28)
129000₽

Максимальное число пользователей

5

Максимальное число санузлов

1

to_cart В корзине
Лучшая цена 🔥 Септик Малахит 5 Септик Малахит 5
127094₽

Максимальное число пользователей

5

Максимальное число санузлов

1

to_cart В корзине
Скидка при установке Септик Аквалос AL-5 (горизонтальный) Септик Аквалос AL-5 (горизонтальный)
144500₽

Максимальное число пользователей

5

Максимальное число санузлов

1

to_cart В корзине
Каталог

От чего зависит цена на септик?

Стоимость установки септика под ключ может составлять различную сумму, в зависимости от следующих факторов:

  1. Тип септика
  2. Объём септика
  3. Сложность установки системы на вашем участке
  4. Наличие или отсутствие дополнительных факторов, влияющих на работу (плотный грунт, грунтовые воды, болотистая местность и так далее).

Наиболее бюджетными являются энергонезависимые септики в дом под ключ, цена их невысока, потому что они не требуют подключения к сети и относительно простые в установке, однако в ряде случаев более грамотным решением будет установить более дорогие модели. Для подробной консультации о септике (цене с установкой под ключ) звоните нам по указанному на сайте номеру.

Преимущества заказа септиков у нас

В нашей компании мы стремимся к максимально прозрачной и честной работе, понятной для клиента. С самого начала мы четко рассчитываем стоимость септика под ключ в Подмосковье и Москве и называем её клиенту, чтобы он мог спланировать свой бюджет, а в процессе работы всегда подробно объясняем, на каком этапе в данный момент находится установка. Кроме того, у нас есть ещё некоторые преимущества:

  1. Быстро и качественно выполняем работу – наши специалисты оперативно и качественно выполняют все этапы установки септиков, от проектирования до сдачи готового объекта.
  2. Штат из опытных рабочих и профессиональных инженеров – наша команда состоит из квалифицированных рабочих и инженеров с многолетним опытом, что гарантирует высокое качество установка септика (цена при этом остаётся на разумном уровне).
  3. Большой выбор моделей септиков – мы предлагаем широкий ассортимент септиков различных типов и размеров, чтобы каждый клиент мог найти подходящее решение для своего участка.
  4. Осуществляем установку за 1 день – благодаря слаженной работе нашей команды и оптимизированным процессам, мы можем установить септик всего за один день.
  5. Предоставляем дополнительные услуги – помимо установки септиков, мы предлагаем услуги по обслуживанию и ремонту, а также помощь в выборе и консультации по эксплуатации септика для частного дома под ключ (цена базового пакета включает в себя оплату некоторых дополнительных услуг)
  6. Держим цену на адекватном уровне – мы всегда стараемся предложить нашим клиентам наиболее выгодные условия, обеспечивая при этом высокое качество работы и используемых материалов.

Мы поможем вам выбрать оптимальное решение и обеспечим быструю и качественную установку, чтобы вы могли наслаждаться всеми преимуществами автономной системы водоотведения – звоните прямо сейчас!

Процесс установки септика

  1. Предварительная консультация - определение ваших потребностей и условий участка, помощь с выбором подходящей модели септика.
  2. Осмотр участка и проектирование - визит специалистов на участок для оценки условий, определение места установки с учетом санитарных норм и требований, создание проекта установки септика.
  3. Земляные работы - разметка участка согласно проекту, рытье котлована для септика и траншей для труб, обустройство подушки из песка на дне котлована.
  4. Установка септика - опускание септика в котлован с использованием спецтехники, выравнивание и закрепление септика на месте, подключение входных и выходных труб.
  5. Засыпка и уплотнение грунта - засыпка котлована и траншей песком и грунтом, уплотнение грунта для предотвращения проседания.
  6. Тестирование системы - проверка всех соединений и герметичности, пробный запуск системы для проверки работоспособности.
  7. Заключительные работы - восстановление ландшафта, очистка участка от строительного мусора, передача документов клиенту.

Септик представляет собой относительно бюджетный, эффективный и крайне удобный в использовании вариант для обустройства вашего дачного участка или частного дома, стоящего поодаль от центральной канализации. Оставляйте заявку на сайте, и мы перезвоним вам в кратчайшие сроки для установки септика в Москве недорого!

Получить ответы на самые частые вопросы вы можете уже сейчас

В этом видео мы собрали всю полезную  информацию про автономные канализации

youtube-icon youtube

Типы дачных септиков

Frame26

По цене

Frame32

По кол-ву человек

Frame28

По назначению

Frame30

По принципу работы

Frame26

По материалу

Frame32

По отводу воды

Frame28

По форме

Frame30

По расположению

Вот что говорят клиенты о сотрудничестве с нами

Здорово, что мы выбрали для сотрудничества именно эту компанию. Ребята не подвели и сделали для нас всё работу максимально качественно. Септик теперь у нас стоит и всё стало гораздо проще, чем до этого!
Юлия Казакова
Юлия Казакова
С септиком жизнь стала гораздо приятнее и комфортнее, это вам не выгребная яма во дворе. Здесь всё уже адекватно и современно. Спасибо за вашу качественную работу.
Дмитрий
Дмитрий
Приобрели хороший септик в этой компании. Установка прошла без проблем. Всё сделано грамотно, со знанием дела. Спасибо большое.
Евгения
Евгения
Если требуется приобрести и установить септик, то это сюда! Компания уже давно на рынке и прекрасно понимает, как нужно делать свою работу. Нам всё сделали оперативно и качественно.
Александр Мицкевич
Александр Мицкевич
Заказали здесь септик вместе с установкой. Компания всё сделала оперативно, благодарю за такую качественную работу!
Мария Макаревич
Мария Макаревич
Абсолютно не было никаких сложностей при сотрудничестве с этой компанией. Заказал септик, вовремя его получили, установили, всё сделали качественно и оперативно.
Леонид Яханов
Леонид Яханов
Все отзывы

Наши партнеры

Малахит
Топас
Ergobox
Kolo Vesi
Аквалос
Аэробокс
Гарда
Гринлос
Кибез
Biodevice
Тополь
Оникс
Юнилос
КИТ

Новости

Rectangle 150

13/06/2024

Автономная канализация или септик: в чем разница?

Автономная канализация или септик — это оборудование, служащее для сбора и переработки сточных вод на загородных участках или местах, не подключенных к центральной канализации. Размещаются на участке,..

подробнее
Rectangle 150

19/01/2024

Как устроен септик: принцип работы

Одним из главнейших проблем для владельцев загородных участков, которые сильно отдалены от центральной канализации, является обустройство автономной системы. Сделать это можно разными способами - у..

подробнее
Rectangle 150

21/12/2023

Септики для частного дома и дачи: 10 лучших моделей

Полноценную жизнь в загородном особняке сегодня невозможно представить без коммуникаций, среди которых канализация занимает особое место. Однако множество домов и участков находятся вдали от магист..

подробнее
Rectangle 150

28/02/2023

Якорение септика как гарантия избежания выдавливания станции

Часто при обустройстве автономной канализации владельцы загородных участков сталкиваются с высоким уровнем грунтовых вод, требующим применения при установке специальных элементов. Система нуждается в ..

подробнее
Rectangle 150

28/02/2023

Эксплуатация септиков Тверь в загородных домах

Септик Тверь используется в загородных домах, дачных постройках, где нет систем централизованной сети канализации. Станция заменяет устройства и системы общедоступных центральных канализаций и предста..

подробнее
больше статей